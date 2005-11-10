Vicenza, si ferma Alessio per una lesione al retto femorale sinistro: da definire il recupero
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Claudia Marrone
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Oggi alle 12:33Serie B
autore Claudia Marrone
24.11.2026 12:33Serie B
Il calciatore osserverà un periodo di riposo, con i progressi che saranno valutati settimanalmente dallo staff medico vicentino
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Prosegue la lista dei calciatori infortunati in Serie B, e stavolta è il Vicenza a dover fare i conti con l'infermeria: Filippo Alessio ha infatti rimediato una lesione muscolare al retto femorale sinistro, ma ha già iniziato il percorso di recupero per il ritorno in campo. Non definita la tempistica per questo secondo aspetto, i progressi verranno valutati giornalmente.
Di seguito, la nota del club:
"La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Filippo Alessio ha riscontrato una lesione muscolare al retto femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".
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