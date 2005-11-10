Dopo l'addio con Gaetano Auteri, in casa Foggia sembra prossimo un altro scossone, comunque già nell'aria da ieri: il Direttore Sportivo Alex Casella è verso l'addio, e, una volta trovato l'accordo per la risoluzione, la società rossonera farà spazio al nuovo uomo mercato. Che, come rimbalza da più parti della Puglia, sembra essere l'ex Catania Ivano Pastore, al quale verrebbero dati pieni poteri nelle scelte da operare; prima tra queste, quella legata al nuovo tecnico, per i quali i nomi circolano già da ieri.

Avevamo infatti anticipato della possibilità di vedere Fabio Prosperi in panchina, e la figura di Pastore rafforza la tesi: i due sono stati compagni di squadra a Taranto. Attenzione però, dalle valutazioni non è ancora escluso Emanuele Troise. Non resta che attendere, con la sensazione - che ieri non appariva così forte - che la scelta del tecnico è subordinata a quella del mister.