"Valutazione attorno ai 25 milioni? Dobbiamo aspettare, ma possiamo iniziare da questi numeri". Così ieri sera il direttore sportivo del Monza Pedro Obiang ha parlato della valutazione di Gustavo Varela, ancor prima che segnasse un'altra sensazionale doppietta, con uno dei due gol di tacco. Forse la stima dell'uomo mercato brianzolo è stata fin troppo bassa alla luce degli avvenimenti futuri, ma almeno c'è un numero da cui partire per ipotizzare una trattativa per l'attaccante più desiderato d'Italia.

Il portoghese è finito nel mirino di Inter, Juventus e Napoli, senza dimenticare gli interessamenti arrivati dall'estero. Un eventuale proposta dalla Premier, è facile ipotizzarlo, spazzerebbe via la concorrenza italiana, un po' come accaduto con Palestra, per cui al trittico di big nostrane non resta che provare ad anticipare i tempi. Che non è però nell'interesse dei brianzoli, piuttosto interessati ad alimentare un'asta in grado di massimizzare il proprio profitto, come si evince anche dalle parole del ds Obiang.

La situazione di Varela, tra Monza e Benfica

Il club portoghese, infatti, non soltanto ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita del giocatore, ma può anche pareggiare qualsiasi offerta presentata al Monza e riportare a casa l'attaccante. Una condizione che gli garantisce una posizione privilegiata rispetto alle altre pretendenti e che potrebbe complicare i piani delle società interessate