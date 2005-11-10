L'Inter attende lo Stoccarda per la quinta giornata della League Phase di Champions League. A breve la conferenza stampa di Nicolò Barella: diretta testuale a cura di TMW.

14.43 - Inizia la conferenza stampa di Nicolò Barella.

E' uno spogliatoio pieno di personalità, ogni tanto si spegne la luce. Tra di voi può arrivare un ulteriore salto di qualità?

"Sì, ho sempre detto che la differenza la fa la squadra. Da quando sono all'Inter ho sempre avuto giocatori forti. Io penso che questo sia un bellissimo spogliatoio, a volte certe situazioni dovevamo gestirle meglio. Sicuramente è una responsabilità che abbiamo, ne abbiamo parlato tra di noi. Se avessi la soluzione sul tavolo sarebbe molto facile ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questa situazione. Fa parte del calcio, delle partite e dei momenti della stagione".

A volte è supponenza o convizione di averla vista? E' un discorso mentale?

"Abbiamo detto che lo spogliatoio è fatto di grandissimi giocatori. Si gioca in undici e i cambi non sono un problema, tutti quelli che subentrano aggiungono sempre qualcosa. E mi prendo questo spazio per fare i complimenti a tutti. A Bergamo siamo andati in vantaggio e quando ci hanno raggiunto la responsabilità era di tutti. Forse abbiamo abbassato l'attenzione. Non possiamo permetterci di tornare a casa da Bergamo con un punto. Facile dirlo ora ma è vero che un campionato ci sta fare errori. Io vedo il bicchiere mezzo pieno".

Quanto pesano le assenze di Calhanoglu e Zielinski?

"Tutte le assenze pesano perché ci sono tante partite. Avere più soluzioni è un vantaggio. Ci mancheranno. Dobbiamo mettere in campo la nostra miglior versione, abbiamo visto le caratteristiche dello Stoccarda. Dovremo dare tutto quello che abbiamo e abbiamo voglia di farlo".

Come si allena l'aspetto mentale?

"Il fatto che l'Inter sia considerata forte e debba stare a livelli alti lo accettiamo e ne siamo felici. Vuol dire che la valutazione è alta e ce la teniamo. Non accetto però il disfattismo che c'è ogni volta verso di noi quando succede qualcosa che non ci si aspetta. Bisogna avere un equilibrio, e bisogna pensare che chi va in campo non è sempre al 100%. Questo è il calcio, non penso che ogni volta all'Inter succeda qualcosa di strano".

Questa squadra a volte si è forgiata con le sconfitte. Vi manca lo stimolo? Pio era triste dopo la tripletta ci avete pensato a risollevargli il morale?

"La grandezza di Pio si vede anche dall'intervista post partita. Ha detto che non avrebbe mai voluto fare tre gol dato che non sono serviti. Siamo dispiaciuti anche per lui perché aveva fatto qualcosa di straordinario. E' vero che quando tocchi il fondo cerchi di darti una spinta però in tutti questi anni il pensiero dell'Inter è sempre stato lottare su tutti i fronti. Ci sono anni in cui l'abbiamo fatto meglio, altri meno...non penso sia il fatto del cadere ma che quando si compete ci sono momenti di up e momenti di down. Questa è la storia di una squadra. Ci può stare che l'Inter a volte sia caduta".

Il vostro pensiero è rivolto alla Champions inconsciamente?

"Non deve esistere. Penso che l'ultima squadra che ha vinto due scudetti consecutivi è stata la Juve, e noi abbiamo l'obiettivo di riconfermarci. Questo è uno stimolo, logicamente abbiamo anche la Champions e altre competizioni da rispettare".

Cosa cambia per te avere un esterno come Diouf e uno come Spence?

"Hanno carattertistiche non uguali. Devo fare qualcosa con Andy e qualcosa d'altro con Djed ma non vedo differenze. Devo essere bravo io a interpretare il loro gioco".

La percezione del pericolo è il punto su cui lavorare?

"La parola giusta non ce l'ho ma so che il fatto di essere forti e sapere di esserlo non deve avere un risvolto negativo. Stare in fase difensiva con tranquillità deve diventare un vantaggio. Non so se quello ci fa abbassare le antenne. Se siamo centrati al 100% è difficile per tutti, ma in questo momento ci bastano anche 5 minuti che paghiamo. Dovremo arrivare a essere al 100% per cento mintui".

15.00 - Finisce la conferenza di Barella.