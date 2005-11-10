"Abbiamo grande voglia di giocare la gara di domani, e continuare il trend positivo a fronte di un'altra grande prestazione di squadra: abbiamo defezioni, è vero, ma ho un gruppo vero che può disputare tre gare consecutive senza accusare il calo fisico, che spesso si lega all'aspetto mentale, per ora per noi positivo. Dobbiamo continuare sulle ali dell'entusiasmo": così, alla vigilia della sfida interna contro la Sampdoria, il tecnico del Padova Antonio Calabro.

Che ha poi fatto il punto sulla rosa a disposizione: "Artistico ha avuto un risentimento al polpaccio, domani non sarà disponibile, e non sappiamo neppure se lo sarà per la gara successiva: speriamo comunque sia solo una contrattura. È invece serio l'infortunio di Galazzi. Il possibile reintegro di Buonaiuto? Non c'è stato il tempo di valutare tutto, al momento abbiamo i giocatori adatti per giocare 100' a distanza ravvicinata, ma vedremo più avanti se sarà possibile. Non so se il regolamento lo permetterà, su questo mi trovate impreparato, sono più ferrato sulle questioni campo".

Si parla dunque del confronto: "La Samp sta bene, ha fatto tre vittorie consecutive, e una squadra molto verticale e ha un gioco al quale c'è da stare attenti. Così come all'organizzazione tattica del loro allenatore, molto bravo e preparato per la categoria. Ma son certo che anche loro dovranno stare attenti al Padova, voglio una partita di garra e di cuore, voglio che sia la gara della simbiosi e della passione, che va portata in campo assieme ai nostri tifosi. In campo invece dovremmo lavorare in ampiezza, dovremmo occupare gli spazi, il tutto al di là della tattica".

Calabro non sarà però in panchina, per squalifica. La nota conclusiva tocca proprio questo aspetto: "Mi scoccia molto non essere in panchina, la vivo da lì la gara, ma ormai nell'area tecnica siamo marcati a vista, cosa alla quale non sono abituato. È un peccato, perché la passione di un allenatore non può essere limitata per un urlo o per aver oltrepassato la linea dell'area tecnica: diamo passione e cuore a una fase di gioco che riguarda anche le panchine".