Luis Enrique, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con la Roma.

Come sta affrontando la squadra l'emergenza infortuni?

"È una situazione normale. Tutte le squadre hanno giocatori infortunati. In questo caso, però, non è normale avere problemi così gravi come quelli capitati a Kvara e Desiré. Restiamo concentrati sul recupero dei giocatori.

Questa squadra ha dimostrato di saper essere resiliente. È una bella sfida da affrontare: dobbiamo pensare a migliorare e trovare soluzioni, sia dal punto di vista tattico che tecnico".

Le assenze possono rappresentare un'opportunità per gli altri giocatori?

"Sono dispiaciuto per i calciatori indisponibili, ma è un'opportunità meravigliosa per dimostrare il nostro livello. È una bella sfida da affrontare".

Il PSG potrebbe intervenire sul mercato per sostituire gli infortunati?

"Abbiamo già parlato molto di questo argomento. Non abbiamo l'obbligo di intervenire sul mercato e non prenderemo un giocatore per sei mesi: non è il nostro stile. Abbiamo una squadra. È vero che dobbiamo prestare maggiore attenzione, ma con questi giocatori, questo staff e questi tifosi non abbiamo paura di nulla. Siamo fiduciosi di poter svolgere il nostro lavoro e superare le difficoltà".

Che ricordo conserva della sua esperienza alla Roma?

"Sono passati 15 anni, è stata un'esperienza molto speciale per me. Ho un bel ricordo del mio anno a Roma. Ogni volta che ho l'opportunità di visitare questa città provo una bella sensazione, è meravigliosa. Le cose possono andare meglio o peggio, ma questa è la vita e bisogna accettarlo. Conservo un ricordo molto positivo".

Il PSG ha una grande varietà di marcatori. Quanto è importante questo aspetto?

"È una delle chiavi di questa squadra da tre anni. Cerchiamo di essere sempre competitivi e di migliorare individualmente ogni giocatore. Per noi non è la cosa più importante chi segna i gol".

Che motivazione rappresenta affrontare una squadra allenata da Gasperini?

"È un allenatore molto esperto, che apprezzo molto. Le sue squadre hanno un'identità e un modo di giocare molto chiari, diversi da quelli a cui siamo abituati. Quando ero alla Roma, lui allenava l'Inter e le cose non finirono bene per lui. Ma ha dimostrato il suo valore: è un tecnico di altissimo livello. Per me, da allenatore, vedere le squadre di Gasperini è una motivazione. Sarà una bella sfida da affrontare".

Cosa pensa di Donyell Malen e del suo rendimento offensivo?

"Conosciamo tutti i giocatori della Roma, soprattutto gli attaccanti. Malen prima giocava sulla fascia e, quando è stato spostato al centro, ha dimostrato la sua capacità di segnare. Il suo numero di gol è incredibile. Dovremo prestare attenzione agli attaccanti, ma anche a tutti gli altri giocatori, perché la mobilità è un aspetto importante per la Roma.

Contro Real Madrid e Manchester avrebbero meritato di ottenere più punti. Spero che riusciremo a superare il loro pressing e a conquistare i tre punti".