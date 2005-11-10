Nel corso della diretta radiofonica mattutina di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto il Direttore Sportivo Marco Valentini, che ha detto la sua sul momento che sta vivendo il campionato di Serie C, giunto quasi al primo giro di boa.

Domanda un po' a bruciapelo, visto quello che è stato nell'ultimo turno di campionato: è l'anno buono per il Brescia?

"A novembre, secondo me, è un attimino prematuro, per qualunque squadra, parlare di anno buono, specie quando non ci sono squadre ammazza campionato. Anzi, mi sembra che questo anno in Serie C c'è da combattere tutte le partite perché il livello è alto. È ovvio che è sempre meglio stare avanti che dietro, però i campionati si vincono ad aprile e a maggio, non adesso. Anche se stare avanti a novembre è sintomo che si sta lavorando bene, ma bisogna continuare. Nel calcio la parola magica è continuità, ci vuole continuità di risultati, che si ottengono solo con la continuità del lavoro. Il tutto, considerando che in campo ci sono poi gli avversari".

Stare davanti, anche se a novembre, è comunque sempre vantaggioso. Andiamo al Girone C, con il caos del Foggia e una Salernitana che non se la passa benissimo...

"Sono situazioni diverse, però è ovvio che se commetti anche qualche piccolo errore d'estate poi lo paghi, anche se uno in principio è convinto di aver fatto la scelta giusta. Nel calcio c'è la classifica e ed è lei il giudice supremo di tutte le scelte, perché se stai nelle zone alte significa che le scelte sono state giuste, se stai nelle zone basse significa che le scelte sono state sbagliate. In corso d'opera, poi, c'è la possibilità di sistemare le cose, ma non sempre è facile.

Nemmeno recuperare è facile, soprattutto in Serie C, dove tra l'altro ne vince una sola per girone.

"Risalire è difficilissimo, specie perché spesso gli altri non si fermano. C'è bisogno di fare un filotto di 4-5 vittorie di fila, che può essere anche fatto, ma al contempo si deve sperare che quelle che stanno davanti perdano 4-5 partite; cosa che raramente accade alle compagini che sono prime, seconde, terze, quarte. Ci può essere una sconfitta, qualche pareggio, però in questo caso guardare gli altri serve a ben poco e, quando uno sta sotto, e lo dico per esperienza, devi cercare di dare continuità, e soprattutto non perdere".

Chi non vuole perdere sembra essere lo Spezia, uno che sta viaggiando a gonfie vele. La formazione di Turati, insieme al Potenza di Tisci, possono essere considerate le sorprese di questo girone di andata?

"Lo Spezia una sorpresa no, perché si sapeva da subito che aveva preso un ottimo allenatore, che già con il Siracusa aveva giocato un ottimo calcio: la scelta è stata sicuramente azzeccata e poi la piazza, comunque sia, ha una proprietà importante. Vengono da una retrocessione e hanno preso anche dei calciatori, ma hanno un'ottima base. Il Potenza forse è un po' più una sorpresa perché, quantomeno nel Girone C, l'opinione pubblica si aspettava di vedere diversamente Bari, Catania, Salernitana per il nome che hanno, ma nel calcio al giorno d'oggi non si vince con il nome, si vince, come dicevo prima, con il lavoro. E quindi è una sorpresa a livello di nome, ma per quello che sta facendo sul campo il Potenza sta giocando un ottimo calcio e quindi non è più una sorpresa".

Riusciranno Bari e Catania almeno a ostacolare un po' i rossoblù?

"Come rose sicuramente possono, ma per il discorso che facevamo prima c'è bisogno che il Potenza faccia qualche battuta d'arresto e, allo stesso tempo, Catania e Bari, quando il Potenza cadrà, mettano a segno diverse vittorie"-