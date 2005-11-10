Ormai manca soltanto l'annuncio ufficiale. Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan: il dirigente tedesco sarà formalmente operativo dal 1° gennaio, ma l'intenzione è quella di anticipare i tempi per poter programmare la sessione invernale di calciomercato. Gerry Cardinale, nei giorni scorsi, ha confermato la disponibilità della proprietà a investire anche a gennaio. Del resto, nonostante i tanti soldi spesi in estate, la costruzione della rosa da mettere a disposizione di Ruben Amorim è rimasta a metà. E sono essenzialmente tre i ruoli nei quali il tecnico portoghese avrebbe bisogno di rinforzi.

Due acquisti per la difesa

La ricerca di un difensore centrale parte da lontano: il Milan aveva provato a completare il reparto già negli ultimi giorni del mercato estivo. L'identikit ideale, anche considerata la giovane età di buona parte dei difensori rossoneri, è quello di un giocatore in grado di assumersi maggiori responsabilità nella gestione della linea arretrata. Il sogno di Amorim resta Goncalo Inacio, che ha allento allo Sporting CP a Lisbona. Sulle corsie laterali, invece, molto dipenderà dalle valutazioni del tecnico sulla crescita di Davide Bartesaghi e sul rendimento di Estupinan a sinistra. A destra, oltre alla ricerca di un nuovo giocatore sul mercato, si potrebbe valutare la possibilità di interrompere anticipatamente il prestito di Athekame, che sta facendo molto bene al Lione.

Un concorrente per Goncalo Ramos

La definizione di vice è forse persino riduttiva, considerato il rendimento tutt'altro che irresistibile del centravanti portoghese. Il Milan ha bisogno di un altro attaccante che possa giocarsi il posto con l'ex Paris Saint-Germain. Nicolò Tresoldi piace molto, ma la valutazione del Bruges complica l'operazione, soprattutto a gennaio. Le tre settimane di stop di Endrick non dovrebbero, invece, raffreddare l'interesse rossonero, ammesso che alla fine il Real Madrid apra davvero alla ccessione. Krosche dovrà occuparsi anche del futuro di Francesco Camarda: la prospettiva di un prestito in Serie A, magari al Genoa, consentirebbe al giovane centravanti di trovare quella continuità di impiego che finora gli è mancata a Milano. Tra le prime questioni da affrontare per il dirigente tedesco ci sarà infine il rinnovo di Adrien Rabiot, sul quale Cardinale ha espresso pubblicamente il proprio ottimismo.