Il Sassuolo ha preso Ulisses Garcia: tutti i dettagli nel comunicato del club neroverde

Dopo l'ufficialità arrivata direttamente dal sito ufficiale della Lega Serie A, il Sassuolo ha pubblicato un comunicato sui propri canali, annunciando la cessione di Ulisses Garcia: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dall’Olympique Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di acquisto, le prestazioni sportive del calciatore Ulisses Garcia. Nato ad Almada il 11 gennaio 1996, Ulisses Alexandre Garcia Lopes, meglio noto come Ulisses Garcia, è un calciatore portoghese naturalizzato svizzero. Cresciuto calcisticamente tra Ginevra e Zurigo, approda giovanissimo al Grasshopper Club Zürich, con cui esordisce in prima squadra e nel 2014 disputando anche la sua prima gara in UEFA Europa League.

Nel luglio 2016, poco più che ventenne, viene acquistato dal Werder Brema, collezionando presenze sia con la prima squadra che con la formazione riserve. La sua esperienza in Germania si conclude nel gennaio 2018 con il trasferimento in prestito al Norimberga. Dal 2018 al 2024 Ulisses Garcia fa ritorno in Svizzera, diventando uno dei punti di riferimento dello Young Boys di Berna. In sei stagioni totalizza 195 presenze complessive tra campionato e coppe, disputando anche 15 gare in UEFA Champions League. Con il club di Berna conquista 4 campionati di Super League e una Coppa di Svizzera, affermandosi come titolare anche nelle competizioni europee.

Nel gennaio 2024 si trasferisce all’Olympique Marsiglia, dove gioca con continuità in Ligue 1 e Coupe de France nel ruolo di terzino sinistro, collezionando 42 presenze e 2 reti, oltre a due apparizioni nell’attuale edizione della UEFA Champions League. A livello nazionale, Garcia ha scelto di rappresentare la Svizzera: dopo le 35 presenze nelle nazionali giovanili, dal 2021 a oggi ha collezionato 11 presenze con la Nazionale maggiore. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Ulisses!".