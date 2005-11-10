Poker della Roma: a segno anche Malen. Calcio di rigore perfetto per l'olandese e 4-0 al 58'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:14Serie A
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20.10.2026 22:14Serie A
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Arriva anche il poker della Roma contro lo Slovan Bratislava, con Donyell Malen che si è iscritto alla festa dell'Olimpico segnando su calcio di rigore, assegnato per un fallo su un indemoniato Wesley, imprendibile per tutta la partita. 4-0 dei giallorossi al 58'.
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