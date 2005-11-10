Carrick: "De Ligt potrebbe essere della partita, bello ritrovarlo. Sesko ko"

Nella partita di domani con il Como, il Manchester United potrebbe ritrovare in campo Matthijs De Ligt. In conferenza stampa, il tecnico inglese Michael Carrick ne ha parlato così: “È molto bello riaverlo a disposizione, sono 11 mesi che è fuori. Ha lavorato molto sodo e siamo contentissimi di averlo a disposizione. Sì, potrebbe essere della partita”.

Harry Amass può giocare dal 1'?

"Sì, potrebbe partire titolare, i giovani hanno bisogno di un'occasione. A volte qualcuno è stato sfortunato, altre si dà una chance. Ci sono 5-6 giovani che vogliono fare il grande passo".

Sesko?

"È infortunato, dovrà fare degli esami".