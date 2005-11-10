Carrick: "De Ligt potrebbe essere della partita, bello ritrovarlo. Sesko ko"
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Nella partita di domani con il Como, il Manchester United potrebbe ritrovare in campo Matthijs De Ligt. In conferenza stampa, il tecnico inglese Michael Carrick ne ha parlato così: “È molto bello riaverlo a disposizione, sono 11 mesi che è fuori. Ha lavorato molto sodo e siamo contentissimi di averlo a disposizione. Sì, potrebbe essere della partita”.
Harry Amass può giocare dal 1'?
"Sì, potrebbe partire titolare, i giovani hanno bisogno di un'occasione. A volte qualcuno è stato sfortunato, altre si dà una chance. Ci sono 5-6 giovani che vogliono fare il grande passo".
Sesko?
"È infortunato, dovrà fare degli esami".
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