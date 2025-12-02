Dybala via dalla Roma e al Boca Juniors? Il papà di Paredes ghigna: "Tutto a suo tempo"

Arrivato Leandro Paredes, il Boca Juniors ha un altro desiderio che vorrebbe esprimere: portare a casa Paulo Dybala. Ripercorrendo la vicenda, il padre del centrocampista argentino era stato il primo ad alimentare questi rumor un mese fa, affermando di essere a conoscenza di conversazioni tra i due giocatori e amici. E di essere certo che si sarebbero ricongiunti presto nella stessa squadra. Vien da sé quale club, visto che l'ex PSG ha lasciato la Roma in estate.

Ma sono emerse delle novità. Papà Paredes, tnterpellato nuovamente in merito, con una risposta evasiva ma simbolica ha mantenuto viva la possibilità: "Tutto a suo tempo", ha detto ridendo in un’intervista a Radio La Red. In precedenza invece aveva dichiarato, con molta sicurezza, che tutto si sarebbe concretizzato prima o poi: "Paulo verrà, giocheranno insieme. La bambina sarà tifosa del Boca e vedrà suo padre alla Bombonera". E più tardi fu lo stesso Leandro Paredes, ex compagno alla Juventus e alla Roma, a tentarlo a distanza: "Avere un giocatore come Paulo in squadra, con la qualità e la personalità che ha, sarebbe qualcosa di spettacolare. Qui lo aspettiamo con l’illusione intatta".

La situazione contrattuale. Dybala ha rinnovato il suo contratto con la Roma: l'attaccante di 32 anni aveva una clausola che si è attivata automaticamente e il suo nuovo accordo con il club giallorosso scade a fine giugno 2026. In questo modo, dal 1° gennaio, il Boca potrebbe già iniziare a negoziare per cercare di convincerlo ad approdare alla Bombonera a fine stagione da parametro zero. Logicamente, volendo anticipare il colpo a gennaio, questo richiederebbe un indennizzo per il cartellino della Joya invece.