Pergolettese, interrotto il prestito di Francesco Sartori: il giocatore torna a Parma
L’U.S. Pergolettese comunica di aver provveduto al rientro anticipato al Parma, dal prestito temporaneo, dell’attaccante Francesco Sartori.
A Francesco un in bocca la lupo per il prosieguo della sua carriera calcistica.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
