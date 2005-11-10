L'Italia in questi giorni sta preparando la sfida più importante dell'anno, quella contro la Finlandia per un posto al Mondiale che si terrà in Brasile in estate. Le Azzurre vanno alla caccia della terza qualificazione consecutiva (l'esatto contrario dei colleghi uomini), mentre le finniche cercano la loro prima volta in Coppa del Mondo. Martedì 1 dicembre si giocherà a Helsinki (ore 17:30, diretta Rai 2) in un clima che si preannuncia gelido, con temperature sotto lo zero, a livello climatico, ma caldo per il sostegno della tifoseria. Il ritorno invece sarà quattro giorni dopo (ore 21:15. diretta Rai 2) quasi agli antipodi geografici, ovvero allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto, rimesso a nuovo per i Giochi del Mediterraneo di di questa estate.

Una scelta strategica. Per fare il pieno di tifosi

Una scelta motivata innanzitutto dalla volontà della FIGC di dare visibilità anche al Sud, rappresentato solo dal Napoli Women in Serie A, al calcio femminile e cercare di dare un impulso alle società del territorio. Tanto che anche la Supercoppa Women del 10 gennaio fra Roma e Juventus si disputerà nello stadio pugliese. Ma anche dalla valorizzazione di uno stadio rinnovato di fresco che nel corso dei Giochi del Mediterraneo ha fatto anche registrare numeri importanti a livello di presenze. Taranto del resto è una piazza affamata di calcio, con la squadra locale rifondata lo scorso anno che gioca in Eccellenza dopo il fallimento, e che sembra rispondere presente al richiamo delle Azzurre. Sarebbero infatti già oltre duemila i biglietti venduti per la gara che si giocherà fra più di una settimana. L'obiettivo è fare il pieno di tifosi per avere una spinta in più verso il Mondiale.

Le parole delle protagoniste

“Siamo stati travolti dall’entusiasmo della città. – ha detto il Ct Andrea Soncin nei giorni scorsi dicendosi sicuro di una grande risposta di pubblico – Taranto conosce il calcio, vive di calcio e c’è grande voglia da parte di tutte noi di essere qui il 5 dicembre. In queste ore sto respirando la passione che questa città sa trasmettere -Sono certo che i tarantini si ritroveranno nella nostra Nazionale e la speranza è quella di vivere tutti insieme una serata unica”.

“C'è grande felicità nel portare a Taranto due appuntamenti di grande rilievo per il calcio femminile italiano, in una città che ha fame di sport e di calcio, – spiega la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti - come dimostrato dai recenti Giochi del Mediterraneo”. L'attaccante azzurra Cristiana Girelli infine ha chiamato così i tarantini allo stadio: “Siamo davvero felici di giocare una partita così importante nella vostra città. Sarà la nostra prima volta allo Iacovone, uno stadio bellissimo che abbiamo visto riempirsi di passione per i colori azzurri ai recenti Giochi del Mediterraneo. So che la vendita dei biglietti procede benissimo e che sarete in tantissimi a sostenerci”.