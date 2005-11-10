In questa prima parte di stagione in Serie C si sta mettendo in luce un duttile centrocampista, che può giocare sia come centrale sia come esterno offensivo sulle due corsie laterali, protagonista in zona gol. Si tratta di Samuel Pugliese, classe 2002, che con la maglia del Picerno ha già messo a segno nove reti in 16 presenze stagionali fra campionato e Coppa Italia Serie C.

Empoli e Padova pensano a Pugliese

Il giocatore è in scadenza di contratto con il club rossoblù e per questo potrebbe anche partire a gennaio qualora non dovessero esserci novità sul fronte del rinnovo. Secondo Tuttoc.com sulle sue tracce ci sarebbero già due club cadetti come Empoli e Padova attratte dalle qualità del ventiquattrenne e dalla sua capacità di occupare più ruoli in campo.