Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la tredicesima giornata di campionato
Lorenzo Di Benedetto
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 13ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Hien, Carnesecchi, Pompei, Kossounou.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Happonen, Holm, Miranda, El Azzouzi, Enem.
Squalificato: Nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Winks, Felici.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Kean, Jesus Rodriguez, Diao, Addai.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Parisi, Pongracic, Viery.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Raimondo, Grillitsch.
Squalificati: Nessuno.
GENOA
Indisponibili: Ostigard.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Bonny, Calhanoglu, Bastoni.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik, Kalulu, Nico Gonzalez.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Marusic, Sutalo, Tavares, Taylor.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Ilic, Pierotti, Kaba.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Tomori, P. Terracciano, Chukwueze, Modric, Pavlovic, Camarda, Bartesaghi.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Maye, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Meret, Badiashile, Buongiorno, Lobotka, Alisson Santos, Vergara.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Drobnic, Romero.
Squalificati: Ndiaye.
ROMA
Indisponibili: Pellegrini, Rensch.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Koné, Leysen, Adzic.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Ismajli, Israel.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Gueye, Bertola, Davis.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Correia, Franjic, Sverko.
Squalificati: nessuno.