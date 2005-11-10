Punti salvezza importanti in palio allo stadio dei Marmi, dove Carrarese e Juve Stabia scenderanno in campo oggi pomeriggio (ore 15) per la 14ª giornata di Serie B e per chiudere il secondo tour de force stagionale. I marmiferi arrivano all'appuntamento in fiducia, dopo le due vittorie consecutive con clean sheet annesso conquistate ai danni di Vicenza (0-1) e Virtus Entella (1-0). Il grande e sentitissimo ex – dopo la promozione in Serie B del 2024 e la semifinale play-off per la A raggiunte sulla panchina delle Vespe – Guido Pagliuca ha cambiato volto agli apuani nel giro di due mesi: con i 15 punti sotto la sua gestione, la Carrarese è riuscita a costruirsi un cuscinetto di quattro lunghezze sulla zona calda e ad avvicinare anche i play-off a soli tre punti. L'obiettivo è ora centrare il tris di vittorie per acutizzare la crisi di una diretta concorrente e blindare una classifica tranquilla.

Di fronte c'è però una Juve Stabia intenzionata a uscire da un momento delicato. Il pesante ko interno contro il Catanzaro, arrivato dopo lo stop di Modena, ha riaperto delle crepe sull'equilibrio e la compattezza di squadra, facendo sprofondare i campani al terzultimo posto con 12 punti (complice il -4). Con un solo successo e quattro punti nelle ultime cinque giornate, la squadra di Pietro De Giorgio punta sul proprio rendimento esterno: lontano dal "Menti", infatti, hanno raccolto nove punti perdendo soltanto sui campi delle attuali prime due della classe, Modena e Palermo. Le Vespe cerca così il successo del riscatto per tirarsi fuori dalle sabbie mobili su un terreno storicamente ostico, dove sono ancora a secco di gol negli unici due precedenti disputati (0-0 nel 2024 e 3-0 nel 2025).



COME ARRIVA LA CARRARESE

Guido Pagliuca vuole sfruttare l'onda lunga delle due vittorie consecutive per centrare un tris pesante in chiave salvezza. Il tecnico apuano potrà contare su quasi tutti gli effettivi, eccezion fatta per Nicholas Bonfanti. A protezione di Pizzignacco non dovrebbe essere toccata la linea difensiva a tre composta da Oliana, Ruggeri e Reale. Sulle corsie esterne Rouhi e Parlanti, mentre in mezzo al campo Martini si candida per una maglia da titolare al fianco di Braunoder e Schiavi. In attacco resta aperto il ballottaggio per affiancare Abiuso nel tandem offensivo, con Rubino e Marconi che scalpitano.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA



Pietro De Giorgio ha bisogno di punti dopo le ultime due sconfitte, ma le assenze di Vukovic, Douglas, Patanè, Pietrangeli e Sandrucci complicano ulteriormente i piani di risalire la china strappando un blitz nella trasferta di Carrara. Tra i pali si potrebbe rivedere Boer, mentre in difesa viaggia verso la riconferma la coppia Bellich-Bettella con Ricciardi e Maggioni a presidiare le corsie esterne. In mezzo al campo potrebbe trovare spazio Artioli al fianco di Pierobon e Kumi. Nel tridente offensivo, infine, Caccavo insidia Sibilli per una maglia dal primo minuto accanto a Di Nardo e Maistro.