Sono i numeri a spiegare perché il nome di Nico Paz è sulla bocca di tutti. Il classe 2004 ha trovato al Como la continuità e la maturità che cercava, fino alla consacrazione in Champions League, e con la maglia biancoblù ha messo a segno sei reti in stagione, tre delle quali in Europa. Tra queste spicca la doppietta al Manchester United, che ha fatto drizzare le antenne ai piani alti. Idolo dei tifosi lariani, con l'Argentina di Lionel Scaloni ha incantato a suon di danze sul pallone e di mancino fatato, tanto da essere considerato tra i principali candidati a ereditare la 10 di Leo Messi dopo il suo addio.

La grande verità

La questione più delicata riguarda il Real Madrid. Dopo l'enorme crescita di valore del giocatore, la scorsa estate i Blancos hanno rivisto gli accordi sul riscatto: il Como ha pagato 60 milioni di euro per tenerlo almeno un'altra stagione, mentre la clausola di riacquisto è stata fissata a 80 milioni e può essere esercitata solo nell'estate del 2027. In estate il club spagnolo potrebbe quindi bussare di nuovo alla porta, ma stando a quanto rivelato da The Athletic il ritorno dai blancos non è cosa decisa. Il trequartista argentino, infatti, senza garanzie di un posto da titolare non darebbe il suo consenso al trasferimento.

Sirene dalla Premier

In questo scenario si fa strada il Manchester United, che ha inserito Nico Paz nella lista di obiettivi nel caso in cui Bruno Fernandes lasci Old Trafford. Il capitano dei Red Devils ha infatti fermato le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione, ma il club ha risposto attivando l'opzione per un ulteriore anno, così da assicurarsi un indennizzo se il portoghese partirà tra gennaio e giugno. Oggi c'è Mauricio Pochettino in panchina, dopo l'ennesimo terremoto interno, ma lo United conserva il suo appeal e attira la stella argentina: non sarà il club più desiderato dall'argentino, ma il gradimento per la destinazione ci sarebbe. La qualificazione alla Champions League sarà una condizione imprescindibile però. Combinazione? Il 22enne condivide gli stessi agenti di Pochettino, che peraltro non ha mai nascosto la propria stima per il giocatore.