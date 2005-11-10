Dopo il turno infrasettimanale, Ascoli (che ieri ha avuto il lutto della scomparsa del suo ex giocatore Juary) e Virtus Entella ritornano in campo per affrontarsi in una gara che può dire molto per entrambe. I marchigiani devono assolutamente rifarsi dalla netta sconfitta (esattamente 5-1) rimediata sul campo del Cesena. Gli uomini di Chiappella, invece, hanno voglia di dare continuità al successo rimediato in casa contro un’altra big di questo campionato di Serie B: il Verona. L’arbitro dell’incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, mentre al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni

COME ARRIVA L’ASCOLI -

L’Ascoli, dunque, ha una gran voglia di riscattarsi dopo il tracollo contro il Cesena. Tuttavia, oltre al ko contro i romagnoli, i padroni di casa vogliono tornare al successo, cosa che manca da quasi mese. L’ultima vittoria degli uomini di Tomei (colpito due giorni fa dalla perdita del padre) è stata quella dello scorso 27 ottobre contro la Sampdoria, poi sono arrivati tre pareggi e, per l’appunto, la sconfitta in Romagna. Ecco la probabile formazione dell'Ascoli per il match di oggi contro la Virtus Entella (4-2-3-1): Vitale; Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Milanese, D'Uffizi; Brunori.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA -

L’Entella, quindi, arriva rinfrancata alla gara di oggi contro l’Ascoli. Il merito è tutto dei ragazzi di Chiappella, che martedì hanno battuto in rimonta 2-1 il Verona di Baroni. I liguri non ottenevano i tre punti dalla gara in trasferta di metà ottobre contro il Padova. Lo stesso Chiappella ha parlato così della gara contro i romagnoli: “L’Ascoli è molto forte, ma questo rappresenta un ulteriore stimolo per disputare una grande partita. Le assenze non sono un alibi, ma opportunità”. Ecco la probabile formazione dell’Entella (4-4-2): Del Frate; Mezzoni, Previtali, Marconi, Di Mario; Vignali, Franzoni, Felippe, Benedetti; Cuppone, Corona .