Il Napoli non può sbagliare. La squadra di Max Allegri domani sarà di scena sul campo del Sassuolo con l'obiettivo di dare continuità alla grande prova di Manchester, ma non solo. Il Napoli deve ancora centrare due vittorie di fila in campionato e quindi, dopo il successo col Torino, ha una grande occasione (Allegri invece non vince due gare di fila addirittura da marzo, inserendo anche il percorso al Milan). Di fronte ci sarà un Sassuolo in crisi, reduce da 6 sconfitte consecutive ed in generale ha già perso 8 delle prime 12 gare giocate. Il Napoli però non può considerarsi del tutto fuori dal tunnel e non ha margine d'errore se vuole risalire la classifica, iniziando da subito ad approfittare ad esempio dello scontro diretto tra Como e Juventus. Allegri intanto sarà costretto di nuovo a cambiare qualcosa.

De Bruyne out: poche scelte in mediana

Nessun rischio per Kevin De Bruyne che dovrebbe saltare la gara col Sassuolo. Il belga ha svolto differenziato per un leggero affaticamento muscolare: nulla di grave, ma quanto basta per restare fuori evitando che il fastidio possa diventare qualcosa di più serio. L'ultima cosa di cui il Napoli ha bisogno. Nonostante i rientri, a centrocampo Allegri è rimaneggiato con i soli Anguissa, Gilmour e McTominay è per questo non è escluso che faccia a meno del 4-3-3 per magari tenersi anche un cambio in panchina.

Anche buone notizie: i rientri rispetto a Manchester

L'emergenza delle ultime gare, con un'intera squadra fuori, può considerarsi però alle spalle. Rispetto alla Champions infatti Allegri potrà contare nuovamente su Rafa Marin che era squalificato, su Marianucci e Favasuli che sono fuori lista in Europa mentre David Neres (che era in panchina col City) dopo ulteriori giorni di lavoro può essere all'occorrenza un'arma importante per il finale di partita. Col Lecce, dopo una settimana tipo di lavoro, dovrebbero poi esserci i recuperi anche di Di Lorenzo e Badiashile.