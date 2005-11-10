Alle ore 17:15, lo stadio "Romeo Menti" ospita la sfida tra L.R. Vicenza e Cesena, gara valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT. L'incontro mette di fronte due formazioni che vivono momenti diametralmente opposti in classifica: i biancorossi, penultimi con 10 punti, affrontano i romagnoli, sesti a quota 21 in piena zona playoff. I numeri raccontano di una sfida dalle tendenze statistiche ben definite.

Il Vicenza presenta finora la difesa più battuta del torneo con 27 reti subite in 13 giornate (16 quelle realizzate) e fatica in particolare tra le mura amiche, dove ha raccolto appena 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, perdendo le ultime tre gare interne consecutive.

Il Cesena viaggia invece a una media di 1,62 punti a partita (19 gol fatti e 15 incassati) ed è imbattuto da cinque turni, nei quali ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio.

La tradizione storica recente sorride tuttavia ai veneti: negli ultimi cinque scontri diretti ufficiali tra Serie B e Serie C il Vicenza è rimasto imbattuto con due vittorie e tre pareggi (tra cui i due 0-0 nei playoff di Serie C del maggio 2023), mentre il "Menti" si è storicamente rivelato un campo ostico per i bianconeri.

COME ARRIVA IL VICENZA - In casa biancorossa è l'ora della svolta tecnica. La sconfitta interna per 0-1 contro la Carrarese nel turno infrasettimanale ha segnato l'epilogo della gestione di Fabio Gallo, esonerato dalla società dopo aver raccolto due sole vittorie in tredici giornate. Per risalire la china il club ha affidato la panchina a Davide Dionigi, chiamato al debutto immediato in una gara ad alto coefficiente di difficoltà. Il nuovo tecnico dovrà lavorare soprattutto sulla tenuta difensiva e sulla gestione dei secondi tempi, visto che i veneti hanno incassato 12 gol da fine ottobre in poi.

Sul fronte formazione, Dionigi dovrà fare i conti con un'assenza pesante nel pacchetto arretrato: il Giudice Sportivo ha infatti fermato per un turno Brighenti, diffidato e ammonito nell'ultima uscita, costringendo il tecnico a ridisegnare il terzetto difensivo attorno a Vescovi e Sandon.

COME ARRIVA IL CESENA - Clima diametralmente opposto in casa romagnola, dove l'entusiasmo è alle stelle dopo la larga vittoria per 5-1 inflitta all'Ascoli nel turno infrasettimanale. La squadra, allenata da Alessandro Diamanti, arriva in Veneto, forte di una striscia di tre successi consecutivi (contro Catanzaro, Hellas Verona e Ascoli) che l'ha proiettata al sesto posto in graduatoria, a una sola lunghezza dal terzo posto occupato da Avellino e Mantova. Il trascinatore assoluto dei bianconeri è Cristian Shpendi: reduce da una tripletta contro i marchigiani, l'attaccante ha già raggiunto quota 12 reti in 13 partite, confermandosi il capocannoniere del campionato.

Con la squadra in salute, nessun giocatore squalificato e un rendimento esterno solido (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte finora lontano dal "Manuzzi"), i romagnoli puntano a sfatare il tabù del "Menti" per consolidare la propria candidatura nelle zone nobili della classifica.