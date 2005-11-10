Sempre più nel vivo il campionato di Serie C sarà in campo per una quattro giorni di calcio, con la 16ª giornata che prenderà il via questa sera e si concluderà poi nella serata di lunedì (CLICCA QUI per leggere il programma completo del turno).

Trenta gare in tutto, dieci per girone, e tutte molto interessanti, da seguire anche attraverso i nostri live match, ma andiamo a vedere ora le cinque che - per i più svariati motivi - possono rubare maggiormente la scena alle altre.

Le partite scelte da TuttoMercatoWeb.com

GIRONE A

Ospitaletto-Union Brescia: sfida molto sentita a livello locale, che si gioca nello stadio dedicato a una delle figure più rappresentative del calcio bresciano, Gino Corioni. Non solo, la classifica - per altro cortissima - parla di quinta contro prima, con la vetta che per il Brescia è per altro arrivata solo nello scorso weekend: mantenerla potrebbe dare il là a un nuovo corso della stagione. Attenzione però, l'Ospitaletto è una squadra molto ben organizzata, solida in fase difensiva e particolarmente pericolosa nelle ripartenze. Corini e i suoi non avranno vita facile.

GIRONE B

Perugia-Livorno: sfida tra nobili decadute, con un grande passato nella massime serie calcistiche, che potrebbe anche valere il sorpasso. La compagine umbra è infatti dietro agli amaranto, di una sola lunghezza, e i e due squadre sono divise da un solo punto in classifica: il Livorno è 9º a quota 21 punti e il Perugia insegue subito dietro al 10º posto con 20, rendendo il match decisivo per la zona alta e l'eventuale sorpasso umbro.

Ravenna-Torres: sfida di alta classifica, con una Torres in fiducia che si presenta al 'Benelli' dopo l'ottimo pareggio centrato contro la capolista Spezia. I giallorossi, però, dal canto loro, non possono permettersi passi falsi proprio per tallonare la compagine ligure, che sulla carta è attesa da un impegno non proibitivo, contro il Pineto.

GIRONE C

Foggia-Casertana: il nuovo corso della formazione rossonera è pronto a partire e, al netto dei pochi giorni avuti per allenare la squadra, Troise dovrà subito dare un cambio di rotta ai Satanelli, che devono risalire la graduatoria. La reazione d'orgoglio non può mancare. Peccato che l'avversario debba consolidare il proprio posto nei playoff, e non può permettersi troppi passi falsi.

Potenza-Audace Cerignola: la capolista, reduce da una sconfitta, i pugliesi, reduci dal recupero del match della 14ª giornata. Il tutto, con l'Inter U23 ad aleggiare sopra; è stata infatti la formazione nerazzurra a battere il Potenza nello scorso turno di campionato, mentre il Cerignola ha battuto la squadra di Vecchi nel citato recupero. Sarà soprattutto curioso vedere come reagirà la squadra di Tisci a uno dei rari ko dell'anno.