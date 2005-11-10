Serie A, la classifica aggiornata: il Venezia lascia l'ultimo posto. Bologna fuori dall'Europa
Gaetano Mocciaro
Un pari tra Venezia e Bologna che non accontenta nessuno. Se non altro la squadra di Davide Nicola abbandona almeno per due sere l'ultimo posto, in attesa di Udinese-Fiorentina di domenica a pranzo. Bologna che resta fuori dalla zona Europa: secondo X consecutivo per la squadra di Raffaele Palladino, che se la vedrà nel prossimo turno contro la Roma al "Dall'Ara". Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE A - LA CLASSIFICA
1. Lazio 32
2. Roma 30
3. Inter 29
4. Milan 27
5. Como 26
6. Juventus 21
7. Frosinone 20
8. Bologna 19
9. Napoli 18
10. Genoa 16
11. Cagliari 16
12. Atalanta 15
13. Torino 14
14. Monza 10
15. Lecce 10
16. Fiorentina 9
17. Parma 8
18. Sassuolo 8
19. Venezia 7
20. Udinese 6
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 13ª GIORNATA
Venezia - Bologna 0-0
Frosinone - Parma
28 novembre, ore 15, DAZN
Torino - Lazio
28 novembre, ore 18, DAZN
Inter - Genoa
28 novembre, ore 20.45, DAZN e Sky
Udinese - Fiorentina
29 novembre, ore 12, DAZN
Sassuolo - Napoli
29 novembre, ore 15, DAZN
Roma - Monza
29 novembre, ore 18, DAZN e Sky
Como - Juventus
29 novembre, ore 20.45, DAZN
Lecce - Atalanta
30 novembre, ore 18.30, DAZN
Cagliari - Milan
30 novembre, ore 20.45, DAZN