Il Black Friday è il giorno delle grandi occasioni in ambito commerciale e ci siamo divertiti ad allargarlo anche alla Serie B con una strizzatina d’occhio al massimo campionato italiano. In breve, ci siamo chiesti quali giocatori attualmente in forza a club di Serie C che potrebbero diventare occasioni interessanti per il mercato di gennaio.

Da bomber Anelli al figlio d’arte Cannavaro: gli affari nel Girone A

Partiamo innanzitutto dai giocatori che andranno in scadenza a fine anno. L’occasione più ghiotta in questo senso è senza dubbio rappresentata da Nicola Anelli classe 2004 che in 15 presenze con il Renate ha già segnato nove reti e fornito due assist, migliorando già lo score dello scorso anno. Scalando in difesa potrebbero essere delle occasioni interessanti i profili del centrale Adrian Cannavaro, figlio di Paolo e nipote di Fabio, cresciuto nel Sassuolo e oggi titolare al Novara (13 presenze e un gol) e Alessio Maestrelli, scuola Frosinone e oggi in forza al Treviso dove ha anche lui collezionato 13 gare con un gol. Chi invece ha un contratto in scadenza nel 2028 è l’attaccante classe 2004 Giacomo Sali dell’Albinolette autore di cinque gol e altrettanti assist in 12 presenze.

Dall’esterno Zallu a Sapola: gli affari nel Girone B

Passando al Girone B in scadenza ci sono due esterni, uno difensivo e uno offensivo, come Francesco Zallu, classe 2003 scuola Cagliari che con il Gubbio sta attirando l’attenzione di diversi club, e Lorenzo Malagrida, coetaneo del terzino, cresciuto nella Sampdoria e ora in forza al Livorno dove ha già segnato tre reti in 10 gare giocando da esterno mancino. Due 2006 che si stanno mettendo in evidenza, e sono di proprietà di club cadetti, il centrale lituano Motiejus Sapola titolare inamovibile dello Spezia di Turati e l’attaccante del Livorno Giacomo Gabbiani già a segno cinque volte in 13 apparizioni. Fra i giovani ci sono poi da segnalare un altro centrale difensivo come il francese Oumar Barry, classe 2006, del Gubbio (9 presenze) che ha un contratto in scadenza nel 2028 e Valentino Coveri, classe 2005 in forza al Forlì che in 14 gare ha segnato 5 reti. Per quest’ultimo il Cesena, club in cui è cresciuto, mantiene un diritto di riacquisto. Più ‘anziani’ sono invece Simone Rabbi, trascinatore del Ravenna con 10 gol in 14 presenze, che però ha un contratto fino al 2030 ed è dentro un progetto ambizioso. Anche Leo Sipos sta facendo bene alla Reggiana (8 gol in 11 gare) e ha un contratto lungo (2028): qui molto potrebbe però dipendere dalle vicissitudini societarie.

Dal barese Colangiuli a due figli d’arte: gli affari nel Girone C

Per il girone meridionale partiamo con quattro calciatori in scadenza che potrebbero accendere la fantasia di club di categoria superiore. Il primo è il difensore centrale dell’Altamura Roko Tudor, classe 2006 per il quale però i pugliesi hanno l’opzione per il rinnovo. Se il nome non vi suona nuovo è perché si tratta del figlio di quel Igor Tudor che ha giocato e allenato la Juventus. Dopo un inizio in panchina è diventato titolare inamovibile da sette gare. Classe 2005 sono invece due centrocampisti come Antonio Potenza del Sorrento (14 presenze) e Vincenzo Colangiuli del Bari (otto presenze e un gol) il cui impiego è finora altalenante. C’è poi un centrocampista offensivo che unisce duttilità – può giocare da esterno o trequartista – che in 14 gare con il Picerno ha già segnato otto reti. Attenzione poi a due 2006 come Adi Kurti, centrale dell’Audace Cerignola (12 presenze e un gol) e di proprietà dell’Hellas, e Filippo Grosso (figlio di Fabio) di proprietà del Frosinone, ma ora in forza al Crotone ultimo in Serie C dove è sceso in campo 14 volte segnando un gol. Infine anche in questo caso due giocatori che hanno contratti più lunghi: il primo è il giovane, classe 2005, Gerardo Fusco autore di cinque reti in 15 gare, il secondo più ‘anziano’ (classe ‘98) che ha messo a segno sei reti e quattro assist in 15 presenze col Picerno. Il lusitano ha un contratto fino al 2029, mentre l’italiano fino al 2028.

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