Pescara nell'occhio del ciclone. Il sindaco Masci: "Sebastiani chiarisca"
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Luca Bargellini
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27.11.2026 17:19Serie C
Il sindaco Carlo Masci interviene dopo l’inchiesta che coinvolge Daniele Sebastiani: "Il Pescara deve essere tutelato"
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il Pescara resta al centro dell'attenzione dopo l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il presidente Daniele Sebastiani. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco della città, Carlo Masci, che ha affidato al quotidiano Il Centro il proprio pensiero, richiamando l'importanza del club per tutto il territorio.
"Il Pescara deve essere tutelato, è il simbolo di un'intera città. Spero che Sebastiani possa al più presto chiarire la propria situazione".
Parole che testimoniano la preoccupazione dell'amministrazione comunale per il futuro del Delfino. Al di là degli sviluppi dell'indagine, la priorità resta infatti garantire stabilità e continuità a una società che rappresenta un patrimonio sportivo e identitario per Pescara.
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