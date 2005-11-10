La capolista della serie BKT vuole andare avanti per il suo percorso a caccia di nuovi record. Un solo inciampo in questo primo scorcio di stagione per il Palermo, quello occorso sabato a Catanzaro. Per il resto il cammino è impressionante: 30 punti in 13 partite frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e la sola battuta d’arresto. 30 sono anche i gol messi a segno finora con 17 al passivo (Unico neo finora). In un Barbera autentico fortino della gestione Inzaghi dove sono arrivate 21 vittorie nelle ultime 22 partite il Benevento va a caccia dell’impresa di fermare la corazzata rosanero nella gara in programma questo pomeriggio valida per la 14^ giornata, chiudendo il trittico settimanale. La neopromossa viene dal 5-0 rifilato all’Empoli che gli ha permesso di tornare a vincere a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta facendo un passo in avanti in classifica. Dirige il confronto Valerio Crezzini di Siena.

Come arriva il Palermo – Filippo Inzaghi non recupera nessuno degli infortunati. Rimangono fuori quindi, oltre al lungo degente Joronen, Bani, Pierozzi, Estevez, Palumbo e Barba. Il tecnico rosanero opterà per due novità rispetto alla formazione vista martedì contro il Sudtirol. Nel 4-3-3 di partenza Magnani farà rifiatare Ceccaroni affiancando Peda, con Cassandro ed Augello a completare sulle fasce la linea difensiva a protezione della porta di Perin. A centrocampo Gomes per Hernani accanto a Ranocchia e Segre. In avanti Pohjanpalo supportato dalla fantasia di Vavassori e Johnsen.

Come arriva il Benevento – Sull’altra sponda Antonio Floro Flores si deve privare di Logan, Giugliano e Pierozzi. Risponderà quindi con un 4-3-3 speculare proponendo 2-3 cambi rispetto alla formazione che ha annichilito l’Empoli nel turno infrasettimanale per 5-0. In difesa Sernicola per Beruatto a sinistra, per il resto Dalle Mura e Scognamillo al centro con Romano a completare la linea davanti a Vannucchi. Kouan e Siatounis le mezzali al fianco di Maita comporterà l’esclusione di Prisco. Il tridente vedrà Salvemini preferito a Tumminello con Cherubini ed Okereke ai suoi lati.