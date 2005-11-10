"Kenneth Taylor non sarà della partita". L'annuncio di Gennaro Gattuso, parlando in conferenza stampa, ha escluso la possibilità di far giocare per l'olandese. "Ha avuto un problema contro il Lecce nel secondo tempo. Ha fatto risonanza, ha un po' di edema. Lunedì ripeterà la risonanza, come Tavares, Sutalo e Marusic. Non sarà della partita, mentre gli altri stanno bene, compresi Noslin e Zaccagni che ha fatto una settimana con noi".

Come sostituirlo?

Probabilmente sarà Fisayo Dele Bashiru a prendere il posto di Taylor, anche per quello che ha detto settimana scorsa Gattuso, contro il Lecce, dopo la vittoria. "Oggi ha giocato soltanto dieci minuti, ma meriterebbe sicuramente più spazio. Abbiamo diversi giocatori che in questo momento stanno bene".

Quanto starà fuori Taylor? Al momento non è dato sapere, perché finché c'è edema il problema non potrà risolversi e avere una tempistica più o meno certa. Non è detto però che sia qualcosa di così semplice e sarebbe un delitto vedere una squadra che gira benissimo perdere uno dei suoi capisaldi. Taylor, dopo i primi sei mesi alla Lazio, si è preso un posto da titolare e ha già messo a segno due gol e due assist nelle dodici partite giocate finora in stagione.