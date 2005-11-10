Finale: Venezia-Bologna 0-0

Venezia e Bologna si spartiscono la posta in palio giocando un tempo a testa e pareggiando 0-0. Un gol annullato, un palo e 4-5 chance nitide per i padroni di casa. Quattro parate delle quali due superlative per Stankovic, che nella ripresa ha fermato da solo il tentativo di colpo di coda della squadra di Palladino.

Le scelte

Palladino lascia ancora in panchina Orsolini, fuori anche Cambiaghi: tocca a Mbangula e Bernardeschi alle spalle di Odgaard. Nicola risponde con la coppia Yeboah-Adams.

Gol annullato ad Halhal

Al 13' il primo squillo del Venezia: Busio per Adams, Adams per Yeboah: diagonale sul quale si esalta Skorupski. Dagli sviluppi di un corner poco dopo arriverebbe il gol di Halhal, ma il VAR, dopo più di 5 minuti di revisione, annulla per fuorigioco di Kike Perez (a causa di un tocco di Yeboah su una palla respinta dalla difesa di Palladino)

Tanti sprechi del Venezia

Yeboah si mette in proprio, ma va a sbattere due volte sulla difesa rossoblu. Ancora Venezia alla mezzora: Adams pesca Kike Perez, rigore in movimento sul quale Skorupski si salva come può. La squadra di Nicola riempie bene l'area: Haps al volo manda alto un'altra buona chance. Si rivede il Bologna: Theate colpisce da ottima posizione, ma centralmente: Stankovic ferma il suo colpo di testa. Regalo di Skorupski a Yeboah, l'ecuadoriano perde l'attimo e il portiere salva.

Stankovic salva, palo di Juan Jesus

Stankovic si supera sul colpo di testa di Casale ad inizio ripresa. Palo clamoroso colpito da Juan Jesus al 65', sul cross di Helgason. Palladino cambia gli esterni: Orsolini e Cambiaghi rilevano Bernardeschi e Mbangula, portando spunti nella seconda parte di gara. I rossoblu crossano molto, il Venezia cerca di contenere, a fatica. In ripartenza Lauberbach (entrato per Adams) spreca con un sinistro debole. Venezia in sofferenza: liscio di Bella-Kotchap, Juan Jesus non contrasta bene Pobega, Stankovic è strepitoso prima su di lui e poi su Piccoli. Finisce 0-0 al Penzo