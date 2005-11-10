Come nelle elezioni di midterm americane, anche per il progetto di Gian Piero Gasperini è tempo di guardare al giro di boa. Ridendo e scherzando, è passato quasi un anno e mezzo dall’inizio del percorso triennale dell’allenatore sulla panchina giallorossa. Un bilancio che, finora, sorride a tutte le parti coinvolte.

Roma, avanti con Gasperini: fiducia totale nell'allenatore

A Trigoria regna la soddisfazione. I risultati e il gioco espresso dalla squadra confermano la bontà del lavoro svolto da Gasperini, che ha dato alla Roma un’identità precisa. I rapporti con la squadra sono ottimi e quelli con la società solidi e sinceri. Al momento, non emergono particolari motivi di preoccupazione sul futuro. L’ambiente è compatto e la fiducia nell’allenatore resta elevata: tutti sono convinti che sia lui l’uomo giusto per guidare il club nel futuro.

Roma, rinnovo già in vista per Gasp?

A tal proposito, non è da escludere che a stretto giro la proprietà Friedkin possa avviare i primi contatti per discutere un ulteriore prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Un’ipotesi che incontrerebbe il favore della tifoseria romanista, dove c’è già chi invoca un rinnovo a vita. Uno scenario tanto bello quanto incredibile, soprattutto se si pensa a quanto sarebbe stato difficile immaginarlo appena due anni fa. Anche questo dimostra la grandezza di Gasperini.