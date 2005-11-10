Serie B, Empoli-H.Verona: al Castellani sfida delicata tra due squadre in crisi
Matteo Selli
Dopo il turno infrasettimanale la Serie B è pronta a scendere nuovamente in campo con la 14ª giornata. Tra le altre a sfidarsi saranno Empoli ed Hellas Verona, due squadre in piena crisi di risultati che hanno assoluta necessità di muovere la loro classifica.
COME ARRIVA L'EMPOLI
Dopo il pesantissimo KO contro il Benevento per 5-0, la dirigenza toscana ha deciso per l'esonero del tecnico Matteo Andreoletti, affidando la panchina all'ex difensore del club Lorenzo Tonelli. Al neo allenatore l'arduo compito di risollevare una squadra ultima in classifica, che non vince dal 5 settembre.
COME ARRIVA L'HELLAS VERONA
Gli scaligeri non stanno attraversando un momento migliore dei loro avversari. Gli uomini di Baroni infatti hanno raccolto due KO consecutivi contro Cesena ed Entella, sprofondando all'undicesimo posto, fuori dalla zona play-off. L'occasione per riscattarsi si presenta subito, contro l'avversario forse più in difficoltà di tutto il torneo.