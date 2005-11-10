Inter "distratta" dai rinnovi, occhio al Barcellona: vuole tornare alla carica per Bastoni
Yvonne Alessandro
L'inverno in casa Inter si preannuncia caldissimo sul fronte delle strategie contrattuali, con il direttore sportivo Dario Baccin e il vice Simone Lo Schiavo chiamati a conciliare la conferma dei pilastri tecnici di Cristian Chivu con i rigorosi parametri economici fissati da Oaktree. La proprietà ha dettato una linea chiara per alleggerire il monte ingaggi.
Occhio alla Catalogna
Due cardini della rosa legati al club fino al 2028 sono Alessandro Bastoni e Marcus Thuram. Per il centrale della Nazionale, al centro di un recente confronto in sede con l'agente Tullio Tinti, pesa il rinnovato interesse del Barcellona del ds Deco, pronto a tornare alla carica dopo i sondaggi estivi. Sul fronte offensivo, invece, le prestazioni dominanti del centravanti rendono poco percorribile l'ipotesi di una riduzione salariale: l'attaccante francese, ormai 30enne e protetto da una clausola rescissoria da 85 milioni valida fino al 15 luglio, punta a un adeguamento al rialzo rispetto agli attuali 6 milioni annui.
Rinnovo Calhanoglu e Carlos. Ma Dimarco?
Il dossier più urgente riguarda Hakan Calhanoglu, unico big in scadenza a giugno 2027: nel recente summit con l'agente Gordon Stipic la dirigenza ha proposto un rinnovo biennale a cifre fisse inferiori rispetto agli attuali 6 milioni di euro netti, ricevendo un'apertura di massima dal regista turco, che finora non ha intavolato trattative concrete con altri club interessati come la Juventus. Discorso già definito invece per Carlos Augusto: prolungamento fino al 2031 in attesa soltanto dell'annuncio ufficiale. Federico Dimarco, già blindato fino al 2028 tramite l'esercizio dell'opzione unilaterale da circa 5,2 milioni netti, resta ancora da intavolare la trattativa per un nuovo accordo.