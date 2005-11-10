La Juventus Next Gen vuole dare continuità alla convincente prestazione offerta contro il Treviso e tornare a conquistare punti importanti in campionato. La formazione bianconera sarà impegnata domani pomeriggio sul campo della Giana Erminio, in una sfida particolarmente delicata per la classifica di Serie C. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico Massimo Brambilla ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sui progressi mostrati nell'ultima uscita e sulle difficoltà incontrate da un gruppo profondamente rinnovato e caratterizzato dalla presenza di numerosi giovani provenienti dall'Under 20.

Juventus Next Gen, Brambilla: "Contro il Treviso abbiamo unito intensità e qualità"

L'allenatore bianconero è tornato sulla prestazione contro il Treviso, evidenziando soprattutto la reazione dei propri giocatori dopo una precedente sconfitta particolarmente pesante. "L'aspetto positivo di quella partita è stata la convinzione con cui sono entrati in campo i ragazzi. Non è facile, dopo aver perso con quel risultato la gara precedente, fare una prestazione così sia sul piano dell'intensità sia su quello della qualità. Spesso, quando c'è preoccupazione per i risultati che non arrivano, si finisce per fare partite sporche: con il Treviso, invece, siamo riusciti ad abbinare la voglia di fare risultato alla qualità del gioco. Questo è l'aspetto più positivo".

Brambilla sulla crescita dei giovani: "Abbiamo accelerato i tempi, serve esperienza"

Un altro tema affrontato dal tecnico riguarda il percorso di maturazione dei tanti calciatori promossi dal settore giovanile. Rispetto alle stagioni precedenti, la Juventus Next Gen ha scelto di anticipare l'inserimento di diversi elementi dell'Under 20, dando loro spazio fin dalle prime giornate. "Mai come quest'anno abbiamo schierato tanti giocatori più giovani provenienti dall'Under 20 tutti insieme. Solitamente trovavano maggiore spazio nella seconda parte di stagione, adattandosi al campionato e facendo esperienza con gradualità". Una scelta che, secondo Brambilla, ha inevitabilmente comportato qualche difficoltà iniziale, ma che potrà dare risultati importanti nel medio periodo. "Stavolta abbiamo accelerato un po' i tempi: è normale aver pagato qualcosa in termini di adattamento alla categoria, esperienza e lettura di certe situazioni, ma abbiamo guadagnato tempo e raccolto riscontri positivi su tanti ragazzi che stanno facendo bene. È solo questione di tempo". Il tecnico ha poi ribadito la propria fiducia nell'atteggiamento mostrato dal gruppo: "Dal punto di vista dell'atteggiamento, del lavoro e della voglia di migliorare non posso dire nulla: sono ragazzi abituati a lavorare e predisposti a farlo. Solo il tempo può dare l'esperienza e la consapevolezza necessarie per incidere in un campionato difficile come la Serie C".

Giana Erminio-Juventus Next Gen, Brambilla: "Serve una svolta per uscire da questa situazione"

La trasferta di Gorgonzola rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, separate da un solo punto in classifica. Brambilla è consapevole delle difficoltà della partita, anche alla luce dei risultati ottenuti dalla Giana Erminio dopo il cambio di allenatore. "Affrontiamo una squadra con un punto in meno di noi, quindi è uno scontro diretto guardando la classifica. Troviamo un'avversaria tosta, che dal cambio d'allenatore ha ottenuto risultati soprattutto in casa". L'obiettivo della Juventus Next Gen è dare seguito ai segnali incoraggianti dell'ultima giornata, trasformando i progressi sul piano del gioco in risultati concreti. "Dovremo esprimerci al massimo del nostro potenziale. Sappiamo che dobbiamo trovare continuità di risultati per tirarci fuori da una zona di classifica complicata: domani servirà una gara fatta bene per intraprendere un percorso diverso rispetto a quello di inizio anno".