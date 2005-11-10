Serie B, 12ª giornata: sabato da sette partite, occhi su Catanzaro-Palermo
Luca Bargellini
La Serie B entra nel vivo della 12ª giornata con un sabato che propone sette appuntamenti, distribuiti tra le ore 15, le 17.15 e le 19.30. Il turno si è aperto ieri sera con il successo esterno del Cesena, che ha espugnato il campo dell'Hellas Verona per 2-0 grazie alle reti di Francesconi e Shpendi su calcio di rigore.
Oggi l'attenzione sarà rivolta soprattutto alla capolista Palermo, attesa dal difficile impegno sul campo del Catanzaro, ultimo in classifica e chiamato a una reazione. Alle spalle dei rosanero, il Modena, secondo a quota 23, ospita la Juve Stabia, mentre l'Ascoli, terzo con 20 punti, riceve il Vicenza. Interessante anche la sfida del Castellani tra Empoli e Pisa, con i padroni di casa alla ricerca di punti per allontanarsi dalle ultime posizioni.
Completano il programma Carrarese-Virtus Entella, Sampdoria-Benevento e SudTirol-Cremonese. Una giornata importante su entrambi i fronti della classifica, con distacchi ancora ridotti e diverse squadre chiamate a dare risposte.
SERIE B - 12ª GIORNATA
Hellas Verona-Cesena 0-2
7' Francesconi, 65' rig Shpendi
Sabato 21 novembre
Ore 15.00 - Ascoli-Vicenza
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 15.00 - Modena-Juve Stabia
Ore 15.00 - Sampdoria-Benevento
Ore 15.00 - SudTirol-Cremonese
Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Cesena 18*
Hellas Verona 16*
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
Cremonese 15
Sudtirol 15
Padova 15
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Empoli 9
Vicenza 9
Catanzaro 6
* una gara in più