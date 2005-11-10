La Serie B entra nel vivo della 12ª giornata con un sabato che propone sette appuntamenti, distribuiti tra le ore 15, le 17.15 e le 19.30. Il turno si è aperto ieri sera con il successo esterno del Cesena, che ha espugnato il campo dell'Hellas Verona per 2-0 grazie alle reti di Francesconi e Shpendi su calcio di rigore.

Oggi l'attenzione sarà rivolta soprattutto alla capolista Palermo, attesa dal difficile impegno sul campo del Catanzaro, ultimo in classifica e chiamato a una reazione. Alle spalle dei rosanero, il Modena, secondo a quota 23, ospita la Juve Stabia, mentre l'Ascoli, terzo con 20 punti, riceve il Vicenza. Interessante anche la sfida del Castellani tra Empoli e Pisa, con i padroni di casa alla ricerca di punti per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Completano il programma Carrarese-Virtus Entella, Sampdoria-Benevento e SudTirol-Cremonese. Una giornata importante su entrambi i fronti della classifica, con distacchi ancora ridotti e diverse squadre chiamate a dare risposte.

SERIE B - 12ª GIORNATA

Hellas Verona-Cesena 0-2

7' Francesconi, 65' rig Shpendi

Sabato 21 novembre

Ore 15.00 - Ascoli-Vicenza

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 15.00 - Modena-Juve Stabia

Ore 15.00 - Sampdoria-Benevento

Ore 15.00 - SudTirol-Cremonese

Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo

Ore 19.30 - Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

Ore 15.00 - Avellino-Mantova

Ore 17.15 - Arezzo-Padova

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Cesena 18*

Hellas Verona 16*

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

Cremonese 15

Sudtirol 15

Padova 15

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Empoli 9

Vicenza 9

Catanzaro 6

* una gara in più