Il futuro di Bruno Fernandes è destinato a far parlare ancora mesi, specialmente dopo le antenne sollevate dal Milan nel percepire più di qualche distanza tra il capitano portoghese e il club dei Red Devils per raggiungere l'intesa e stipulare il rinnovo. Le trattative sono aperte, ma non si sono registrati - almeno fino a questo momento - passi avanti o svolte determinanti, per questo l'ex Udinese potrebbe anche pensare di lasciare il club inglese.

La situazione

Il giocatore di 32 anni è legato ai Red Devils da un contratto valido fino al giugno 2027, tuttavia esiste un'opzione unilaterale di estensione fino al 2028 in favore dello United, che manterrebbe attiva una clausola rescissoria da circa 65 milioni di euro. Fino a questo momento, tuttavia, Bruno Fernandes avrebbe già rifiutato due offerte di rinnovo e questo pone riflessioni sul suo destino.

La dichiarazione

Mentre i Red Devils hanno faticato negli ultimi anni, Bruno Fernandes è riuscito a strappare risultati con prestazioni trascinanti e la scorsa stagione ha superato anche le più rosee aspettative, segnando 9 gol e realizzando 21 assist in Premier League. Superando così un certo David Beckham in questo record personale di passaggi chiave. Ma cosa pensa dei rumor lo United? Ne ha parlato l'amministratore delegato Omar Berrada a Sky Sports UK: "Abbiamo un enorme rispetto per Bruno. Siamo molto fortunati ad averlo come capitano. Quello che ha fatto per questa squadra negli ultimi sei, sette anni è assolutamente incredibile. L'anno scorso ha vinto, credo, tutti i premi individuali che si possono vincere. E siamo molto orgogliosi di averlo come capitano. È vero che stiamo avendo conversazioni sul suo nuovo contratto, ma preferisco mantenerle riservate. Credo che sia qualcosa che vada discusso dietro le quinte tra lui e il club".