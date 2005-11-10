L'Inter comincia a programmare le strategie per il mercato di gennaio, tra possibili rinforzi e cessioni necessarie per finanziare nuovi investimenti. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano figura anche Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato durante l'ultima sessione estiva e finora incapace di ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra sta valutando alcune operazioni in uscita per reperire le risorse economiche necessarie a intervenire sul mercato. Il nome del brasiliano rientra tra quelli presi in considerazione, anche se al momento non risultano trattative concrete per una sua eventuale cessione.

La strategia di Oaktree: Luis Henrique può finanziare nuovi acquisti

La proprietà Oaktree continua a puntare sulla sostenibilità economica, con particolare attenzione al rapporto tra investimenti e cessioni. Eventuali nuovi acquisti potrebbero quindi essere accompagnati dalla partenza di alcuni elementi che non hanno ancora trovato una collocazione stabile nelle gerarchie di Chivu. In questo scenario, Luis Henrique rappresenta uno dei profili valutabili. Il suo rendimento non ha finora soddisfatto pienamente le aspettative e l'Inter potrebbe prendere in considerazione offerte economicamente interessanti per lasciarlo partire già a gennaio. Diverso il discorso per Carlos Augusto e Federico Dimarco, considerati elementi importanti e non destinati a essere sacrificati. Per il brasiliano, invece, il futuro resta da definire: molto dipenderà dalle eventuali proposte che arriveranno durante la finestra invernale e dalle opportunità che la società individuerà per rinforzare la rosa.