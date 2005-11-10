Non può certamente essere definita ultima spiaggia, essendo la dodicesima giornata neanche un terzo del campionato. Ma Napoli e Juventus hanno un bisogno quasi vitale di vince e possibilmente convincere, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Entrambe reduci da un pareggio e più in generale da un avvio di stagione con molti bassi e pochi alti, gli avversari di turno saranno rispettivamente Torino e Venezia, sfide non propriamente impossibili.

Il Napoli più della Juventus

Clssifica alla mano è il Napoli quella messa peggio. Soli 15 punti in 11 gare, meno della metà portati a casa. Vien da sé, un successo contro il Torino è il minimo sindacabile per provare a cambiare rotta. I motivi sono semplici da spiegare: se il gruppo è con Massimiliano Allegri è il momento di dimostrarlo, perché una sconfitta potrebbe aprire scenari tenebrosi in questo senso. E poi la classifica. Il distacco dalla vettà è già di 14 punti, quello dalla zona Champions League (obiettivo minimo di stagione) di 9. Un ko potrebbe portare il quarto posto a 12 lunghezze, tante nonostante le partite che mancano da qui a fine stagione. Vincere aiuta a vincere e il Napoli ha un assoluto bisogno di iniziare.

La Juventus per riportare entusiasmo e blindare Spalletti

Al netto delle conferme pubbliche, la società sta seguendo l’andamento dei risultati. Che fin qui in campionato non possono essere visti come soddisfacenti, specialmente in un momento storico in cui l’ombra di Antonio Conte è più intensa che mai dopo le dichiarazioni delle scorse ore. Il distazzo dalla zona Champions è di 6 punti, tanti ma non troppi. Anche in questo caso una vittoria col Venezia è richiesta, perdere significherebbe sprofondare. E come per il Napoli, un risultato negativo rischierebbe di indirizzare la stagione in Serie A già verso la mediocrità.