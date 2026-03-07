Milan, Pulisic il bomber del derby, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Rifaccio il Diavolo"
"Pulisic il bomber del derby. Rifaccio il Diavolo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. L'americano ha segnato già tre gol nelle stracittadine contro l'Inter, è pronto a tornare al gol: quando segna lui il Milan vince. Domani incasso record per la Serie A a San Siro.
Ancora sì - La Juve e Luciano Spalletti ancora insieme: "Spalletti resta alla Juve". C'è l'accordo per il prolungamento del contratto del tecnico: la firma dopo la partita con il Pisa.
L'anticipo - "Il Napoli ora va. Torna De Bruyne, il Toro si sveglia tardi": 2-1 nel primo match di Serie A della 28esima giornata. Il Napoli di Antonio Conte vince grazie alle reti di Alisson ed Elmas. Tardiva la risposta dei granata con Casadei nel finale.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"