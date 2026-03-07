Spalletti, tutto per la Champions. QS in apertura: "Carica Juve, missione pass"

"Carica Juve, missione pass" scrive il QS in apertura quest'oggi. Spalletti, tutto per la Champions. Questa sera a Pisa i bianconeri rilanciano la missione Champions dopo il pareggio nello scontro diretto contro la Roma di una settimana fa. I toscani invece si giocano le ultime chance per la salvezza.

Serie A - "Como e Atalanta cercano punti per l'Europa": lariani a Cagliari con Diao che torna tra i titolari dopo l'infortunio. Palladino pronto a lanciare Musah dal 1' minuto contro l'Udinese, dopo i due gol segnati nelle ultime due uscite tra campionato e Coppa Italia.

Derby - Aldo Serena si racconta. L'ex centravanti è uno dei sei calciatori italiani che hanno vinto lo scudetto con tre diverse società, nel suo caso Inter, Juventus e Milan, ma ha legato la sua carriera soprattutto ai nerazzurri: "I miei derby, notti insonni e gol da favola".