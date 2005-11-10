Un'estate con la valigia pronta, poi il rinnovo e la centralità. Nico Gonzalez-Juve: è sbocciato l'amore

Nico Gonzalez e la Juventus, un rapporto iniziato nell'estate 2024 ma che sta sbocciando davvero in queste ultime settimane. L'argentino, nella sua prima stagione in bianconero, complici anche alcuni infortuni, ha fatto molta fatica a imporsi, chiudendo l'annata con uno score non certo invidiabile: 38 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, e 5 gol. Dopo due spezzoni di partita nella stagione scorsa, arrivò poi il prestito con obbligo condizionato all'Atletico Madrid, prima del ritorno alla Juve e un'estate trascorsa con la valigia pronta, per un addio che sembrava essere scontato.

Nico Gonzalez punto fermo della nuova Juve di Spalletti

Ma alla fine le cose sono andate in modo apparentemente inaspettato e l'argentino è rimasto a Torino. Ma non solo. In queste prime cinque giornate si è guadagnato al fiducia dell'allenatore e di tutto l'ambiente, diventando un vero e proprio punto fermo della nuova Juventus. La posizione in campo è solo un dettaglio: esterno, seconda punta, attaccante puro, poco importa. La cosa che conta è che Spalletti difficilmente rinuncerà a lui e la prima prova è arrivata già ieri, visto che nonostante Nico fosse tornato da poche ore dalle fatiche con la Nazionale argentina il tecnico lo ha mandato in campo dal primo minuto.

Il rinnovo significa molto più di quello che si potrebbe pensare

In tutto questo pochi giorni fa è arrivato anche il rinnovo di contratto, per lo stesso Nico Gonzalez, fino al 2030. Una cosa non banale, proprio pensando al fatto che la Juventus lo aveva messo sul mercato e che significa molto: l'argentino è infatti riuscito in un colpo solo a ritagliarsi spazio importante in rosa ma non solo: ha convinto tutti a puntare su di lui anche per il futuro. Meglio di così.