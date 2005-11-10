Spalletti ha rigenerato Nico Gonzalez: "Ha lo sguardo di chi vuole determinare il suo futuro"

Mister Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari (sesto turno di Serie A), è stato interpellato anche sul rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 di Nico Gonzalez, rigenerato proprio dal tecnico toscano in quest'avvio di stagione. Di seguito le parole dell'allenatore della Juve.

Il pensiero di Spalletti su Nico Gonzalez

"Ci sono dei giocatori che ti fanno vedere questa caratteristica di avere lo sguardo da persona decisa e che hanno voglia di determinare il loro futuro. Nico fa vedere di essere intenso in tutto quello che fa e ha questo sguardo intenso, definito e speciale. Lui ti indica subito la strada che vuole percorrere".

Il comunicato della Juventus su Nico Gonzalez

“L’accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998. Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni. Un profilo che garantisce al reparto avanzato imprevedibilità e soluzioni tattiche per affrontare una stagione ricca di impegni, abbinate a esperienza e personalità che lo rendono un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo”.