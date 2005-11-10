Collare d'Oro al Merito Sportivo al Napoli, De Laurentiis: "Qui tutto è possibile"

Il CONI ha conferito al Napoli il Collare d'Oro al Merito Sportivo questa mattina a Roma al CPO Giulio Onesti. A rappresentare il club partenopeo c'era Aurelio De Laurentiis, presidente che da oltre 20 anni continua a far crescere gli azzurri, come testimoniano i risultati e 2 Scudetti vinti nelle ultime 4 stagioni di Serie A.

Il commento di De Laurentiis

Il numero uno del Napoli ha commentato così il riconoscimento al sito ufficiale: "Sto realizzando un film e siamo in post produzione proprio sui 100 anni di passione. A Napoli tutto è possibile. Nel Settecento Napoli era la regina d'Europa. Adesso vedo che fortunatamente le cose stanno cambiando. Credo che tutti abbiamo lavorato per risalire la china.

Questo è un premio che va a una società che, per cento anni, è andata avanti e deve essere il simbolo per i nostri bambini che, quando sono arrivato a Napoli, erano legati maggiormente ad altre squadre. Abbiamo riportato milioni di bambini a tifare per il Napoli e per i colori azzurri, che sono, tra l'altro, gli stessi del mare, del cielo e della nostra nazionale".