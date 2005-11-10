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Cambio in lista UEFA per il Napoli: esce l'infortunato Favasuli, dentro Giovane

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 15:07Serie A
12.10.2026 15:07Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Costantino Favasuli si è infortunato nel corso dell'ultima maxi-sosta per le nazionali e per qualche settimana il Napoli dovrà fare a meno di lui. Nel frattempo comunque il tecnico azzurro Max Allegri è già corso ai ripari, operando un cambio di nominativo nella lista UEFA per chi potrà giocare la Champions League (domani sera gli azzurri scendono in campo contro il Villarreal), che è diversa da quella per la Serie A e ha parametri differenti.

Al posto dell'esterno classe 2004 dentro dunque l'attaccante brasiliano Giovane Santana, arrivato nello scorso mercato di gennaio dall'Hellas Verona e inizialmente tenuto fuori.

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