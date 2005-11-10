Garbo sull'Inter: "In Champions i nerazzurri devono arrivare almeno ai quarti"

Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb.com. Di seguito riportiamo le sue parole a Maracanà, partendo dai temi inerenti all'ultima giornata di Serie A e dal pareggio d'alta classifica fra Como e Roma.

A chi dedichi un pensiero dopo il fine settimana di Serie A?

"Li dedico a De Rossi, che finalmente ha centrato la prima vittoria in campionato con una buona partita. Sono convinto che anche quest'anno possa portare in salvo il Genoa".

Che cosa ci ha raccontato questo pareggio fra Como e Roma?

"È stata una partita interessante e divertente. Devo dire che Dybala si è mangiato un gol che il Dybala che conosciamo non avrebbe mancato. L'espulsione di Malen poi ha inciso molto, ma la Roma è rimasta solida e non ha rischiato molto. Conferma quello che di buono sapevamo. L'Inter rimane più forte ma i giallorossi potranno insidiarla".

Chivu ha rilasciato dichiarazioni ambiziose anche in ottica Champions League. Che ambizioni europee possono esserci?

"Io credo che sia uno degli obiettivi di questa stagione, dato che l'anno scorso si è fallito miseramente in Europa. Per l'Inter non sarà facile puntare a vincere la Champions, ma per i valori che ha deve raggiungere almeno ai quarti di finale. Poi una volta giunti lì conta tanto come si arriva a quelle sfide, contano i sorteggi ecc. Dopodiché in campionato sarà la grande favorita. In tal senso il prossimo mese potrebbe essere già decisivo per la Serie A, dato che si giocano tante gare in pochi giorni. Di certo i nerazzurri sono la rosa più qualitativa e la più attrezzata per giocare la doppia competizione".

Il Napoli con la vittoria sul Frosinone può rilanciarsi definitivamente?

"Non credo che il Napoli con il Frosinone abbia vinto grazie alla difesa a tre, ma perché ha avuto un'applicazione differente. Il rigore su Hojlund? Ci poteva stare tranquillamente. De Bruyne poi è tornato bene dalla nazionale e questa doppietta può voler dire molto, è il leader tecnico della squadra. Il Napoli può rientrare in alta classifica, ma ora bisognerà dare continuità".

Nel frattempo la Lazio rimane in alta classifica. Dove può arrivare questa squadra?

"Prendo nota di quello che sta facendo la Lazio, che gioca bene e che ha vissuto un grande avvio, anche se fra le squadre di rango finora ha incontrato solo il Milan. Il lavoro di Gattuso è fuori di discussione, dico solo di aspettare verifiche contro squadre più importanti".

Quali sono i problemi di Milan e Juventus?

"Il Milan fa ancora molta fatica a servire il centravanti, che in Nazionale segna mentre in campionato fa poco. La Juventus ha un problema simile, anche se a Cagliari non mi è così dispiaciuta. Ha preso gol sull'unica azione del Cagliari, l'unica cosa che è mancata è stata un po' di concretezza sotto porta".