Sudtirol, El Kaouakibi: "Possanzini ha portato idee forti. Infortunio? Lavoro per inizio 2027"

Hamza El Kaouakibi, difensore del Sudtirol di Davide Possanzini, è fra i protagonisti del calcio del Triveneto che oggi sono stati premiati (clicca qui per conoscere gli altri) presso la sede dell'AIC, alla XXVI edizione del "Galà del Calcio Triveneto". Il classe '98 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento.

Ritiri un premio per una stagione che si è conclusa in maniera positiva per voi.

"Sono molto contento di aver ricevuto questo premio. Ma ringrazio soprattutto i miei compagni che mi hanno dato una mano. Abbiamo concluso bene i playout, ma siamo contenti soprattutto per come siamo ripartiti quest'anno e speriamo di continuare su questa strada".

Come stai e come va il tuo recupero?

"Sto recuperando. Ho passato un paio di mesi molto difficili dopo l'intervento. Ma adesso inizio a stare decisamente molto meglio. Inizio a correre, sono fiducioso e lavoro in vista dell'inizio dell'anno nuovo per poter fare bene la seconda parte di stagione".

Come stai vivendo da fuori l'inizio di stagione del Sudtirol? Un po' di sofferenza per non poter dare il tuo contributo?

"Certo, sicuramente è difficile stare fuori per così tanti mesi. Ma conosco il percorso, la squadra mi sta vicina, i compagni mi aiutano. Sto cercando di recuperare il prima possibile e nel miglior modo possibile. Sono contentissimo che la squadra in questo momento vada bene. Mi aiuta nel mio recupero sapere che la squadra sta andando bene. Spero di rientrare presto per dare loro una mano".

Come stai vedendo i tuoi compagni e che sensazioni hai per le prossime gare (a partire dalla Juve Stabia)?

"La squadra la vedo molto bene, mister Possanzini ci ha dato una idea molto chiara e molto forte. Molto diversa da quella che avevamo l'anno scorso. I ragazzi hanno approcciato la cosa molto bene e stanno assimilando, siamo un gruppo di ragazzi giovani che hanno tanta voglia di lavorare e imparare. Speriamo di continuare così anche se conosciamo tutti la Serie B, è un campionato imprevedibile. Ma anche se arriveranno momenti difficili giocatori e staff sapranno affrontare tutto nel migliore dei modi".