"Quale tempo?": cosa si sono detti Spalletti e Pisacane nella lite a fine Cagliari-Juventus

Fa ancora discutere il finale di partita di ieri alla Unipol Domus, con le scintille andate in scena tra gli allenatori di Cagliari e Juventus, Fabio Pisacane e Luciano Spalletti, che si sono concluse con la doppia espulsione a tempo scaduto comminata loro dall'arbitro del match Marcenaro.

Il labiale che si può ricostruire dalle riprese tv

Le immagini catturate da DAZN del momento incriminato permettono di provare a capire cosa si siano detti i due, anche alla luce delle ricostruzioni date ex post. Si vede nel filmato Spalletti avvicinarsi a Pisacane, con il vice di quest'ultimo Murelli che glielo indica. A quel punto Spalletti si è avvicinato e, mentre stringeva piuttosto forte la mano al collega del Cagliari puntandolo pure col viso, ha detto qualcosa di non comprensibile, concludendo con: "Avete perso un po' di tempo". Al che Pisacane, mentre gli afferra l'altro braccio per tenerlo a distanza, ribatte con una frase ripetuta diverse volte: "Quale tempo?". Ed è lì che si infiamma il tutto, visto che Spalletti rivolge qualche altra parola al mister rossoblù, ricevendo in risposta un'altra frase decisa: "Tu, cosa fai?".