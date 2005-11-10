Rambaudi esalta la Lazio dopo il Monza: "Primo tempo straordinario, meglio che col Milan"

La vittoria contro il Monza conferma la crescita della Lazio, soprattutto per quanto mostrato nella prima parte della gara. A sottolinearlo è Roberto Rambaudi, intervenuto a Radiosei: "Primo tempo straordinario, bello. C'erano tutti gli ingredienti: tecnica, tattica, fisico, mentalità. Alcuni giocatori sono cresciuti in maniera pazzesca". L'ex biancoceleste individua però ancora alcuni aspetti da migliorare: "Questa squadra deve maturare in fretta nel gestire alcune situazioni, senza perdere palle facili". Il riferimento è soprattutto all'avvio della ripresa, quando il gol del Monza ha creato qualche difficoltà: "Si è fatta molta confusione nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Ad ogni modo, bene il risultato: come con il Milan un primo tempo stellare, forse anche meglio ieri della gara contro i rossoneri".

Rambaudi: "Noslin ha fatto una gran partita"

Tra i singoli, Rambaudi promuove in particolare Tijjani Noslin: "Ha fatto una gran partita. A sinistra bene come sempre, forse solo Taylor ha un po' faticato, ma bene tutti". Positivo anche il giudizio su Pinamonti, senza però mettere in secondo piano il lavoro del compagno: "Sappiamo che lui dentro l'area è bravo a sfruttare le occasioni, però non va sminuita la prestazione di Noslin". Per Rambaudi proprio la crescita individuale rappresenta uno dei punti di forza della squadra.

Rambaudi: "Pinamonti e Noslin saranno entrambi importanti"

Il gol può rappresentare una svolta anche per Andrea Pinamonti: "Può dargli fiducia, ma Noslin sta migliorando partita dopo partita per ciò che chiede l'allenatore, la squadra, per come è funzionale". Nessuna necessità, dunque, di scegliere definitivamente tra i due attaccanti: "Entrambi saranno importanti, anche subentrando, questo deve essere chiaro". Una profondità offensiva che potrà rivelarsi preziosa nel prosieguo della stagione biancoceleste.