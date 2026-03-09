Estupinan eroe nel derby: "Notte meravigliosa. Felice di aver dato una grande gioia ai tifosi"

Il laterale rossonero Pervis Estupinan, MVP del derby vinto ieri sera contro l'Inter, è intervenuto così a TeleLombardia per commentare la prestazione del suo Milan: "La verità è che è stata una notte meravigliosa. Sono contento e felice per aver aiutato la squadra, per aver dato una grande gioia questa notte a tutti i tifosi".

Che settimana hai vissuto? Cosa ti ha detto Allegri?

"Il mister sempre mi ha dato fiducia: questo è molto importante. Ho lavorato molto per questo momento. Credo che abbiamo una squadra molto forte, con grandi giocatori e grandi persone. L'importante è rimanere pronti, così quando tocca a te puoi mettere in campo la migliore versione di te stesso".

Credi nello scudetto?

"Credo che nulla è deciso fino al fischio finale. Lavoreremo ogni partita, passo dopo passo per poter donare allegria ai tifosi. È quello che stiamo facendo. Lotteremo ogni partita".