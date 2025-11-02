Eurogol di Zielinski: l'Inter la sblocca al 16' a Verona
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta di Verona-Inter su TuttoMercatoWeb.com
Si sblocca il risultato allo stadio Bentegodi. Al 16' Calhanoglu ha battuto un calcio d'angolo dalla sinistra cercando la botta al volo dal limite di Zielinski, puntualmente arrivata: il polacco ha lasciato partire un destro con il piatto del piede che si è insaccato alle spalle di Montipò, sotto la traversa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile