Como, Fabregas pazzo di Papaccioli: "Molto contento per lui. Ragazzo umile e ambizioso"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha elogiato Matteo Papaccioli: "Sono molto contento per Papa, tutti noi lo siamo. Quando ha segnato il 9-1 non sono riuscito a trattenermi e siamo andati tutti da lui. Non è stata una mancanza di rispetto ma una reazione istintiva dopo tutto ciò che questo ragazzo ha vissuto. Papa ha iniziato ad allenarsi con noi quando aveva 16 anni, poi si è rotto il crociato ed è stato fuori 9 mesi. È tornato poco tempo fa e oggi ha avuto l’opportunità di fare gol.

È un giovane della nostra accademia e questo significa tantissimo per il club. Papa è un ragazzo umile e ambizioso, lavora duro e meritava tutto questo. Mercoledì sera ho capito che c’erano le condizioni giuste per farlo debuttare. Non capita così spesso di esordire in Champions alla sua età e neppure di segnare alla prima occasione. Una notte che non dimenticherà mai".

Tanti assenti

Ma come si gestisce l'emergenza assenti? "Quando ti mancano cinque grandi giocatori tutti gli altri sono chiamati a dare qualcosa in più. Siamo andati oltre l’emergenza aiutandoci e giocando di squadra. I ragazzi hanno capito l’importanza della partita e l’hanno interpretata nel modo giusto. Non posso che ringraziali tutti".