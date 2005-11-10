Raphinha rivale di Yamal per il Pallone d'Oro: "Io non lo vedo così, felice per lui se vince"

Il Pallone d'Oro 2026 se lo è aggiudicato Harry Kane, ora è già partita la gara per il premio del prossimo anno. Siamo solo all'inizio della stagione, ma è naturale guardare anche in terra catalana per iniziare a pronosticare chi potrebbe essere il nuovo giocatore eletto come migliore di tutti. Lamine Yamal e Raphinha in particolare si sfideranno e aiuteranno fra di loro per i prossimi mesi, a suon di gol e assist.

Raphinha su Yamal: "Non lo vedo come un rivale"

Lo stesso Raphinha, parlando del tema, ha però respinto l'immagine che lo vede come rivale del compagno di squadra e amico in vista del Pallone d'Oro 202/: "Non vedo Lamine come un rivale per me! Voglio che ottenga il massimo possibile, lui direbbe la stessa cosa di me. Poi se lo vince, sarò davvero estremamente felice per lui”.

E il brasiliano ha poi aggiunto, sul Pallone d'Oro: "Vincere il Pallone d'Oro? Io penserò a fare del mio meglio per il club, non per i premi individuali. Ho sempre anteposto gli interessi del club per cui gioco".

Rashford incorona Yamal: "Il più vicino a Messi"

Tornato al Manchester United dopo il termine del prestito dal Barcellona, anche Rashford ha esaltato le qualità di Yamal nel corso di in un incontro con i tifosi del Manchester United all'Ambassadors' Lounge d'Old Trafford prima della partita contro la Roma e trapelate sui social network. Queste le sue parole: "Prima di lasciare il Barça, ho detto a Lamine Yamal che avevo giocato con alcuni giocatori di grande talento, ma che lui è al di sopra di tutti loro".

E ha aggiunto: "Non ho mai visto un giocatore di quell'età con tanto talento come lui, è il più vicino che qualcuno possa essere al livello di Messi nel corso degli anni. Credo molto nel talento di questo ragazzo, se vincerà sette Palloni d'Oro non mi sorprenderà. È arrivato secondo, terzo e ottavo. E a che età, 19 anni?".